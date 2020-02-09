Випуск новин за 13:00: Масштабні дощі в Австралії. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 9 лютого станом на 13:00 – потужні зливи в Австралії загасили масштабні лісові пожежі та спричинили масові повені. Проливні дощі зупинили вогонь, що вже наближався до Сіднея. Бойовики знову поливають мінами наші позиції. Цього разу дісталося захисникам Лебединського. Там за сьогодні прилетіло вже 10 мін забороненого Мінськом калібру 82 міліметри.

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