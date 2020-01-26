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      Выпуск новостей за 13:00: Масштабные подтопления в Бразилии. Платежки за тепло

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 13:00 – не менее 30 погибших и 17 пропавших без вести – таковы последствия рекордных ливней на юго-востоке Бразилии. В столице штата Минас-Жерайс за сутки выпало 17 сантиметров осадков. Непонятные цифры в платежках, холодные батареи и снижение начислений за тепло и горячую воду. Украинцам в этом отопительном сезоне подготовили много "сюрпризов".

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      Теги: Бразилия Выпуск новостей
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