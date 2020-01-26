Выпуск новостей за 13:00: Масштабные подтопления в Бразилии. Платежки за тепло

В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 13:00 – не менее 30 погибших и 17 пропавших без вести – таковы последствия рекордных ливней на юго-востоке Бразилии. В столице штата Минас-Жерайс за сутки выпало 17 сантиметров осадков. Непонятные цифры в платежках, холодные батареи и снижение начислений за тепло и горячую воду. Украинцам в этом отопительном сезоне подготовили много "сюрпризов".

Также в выпуске: Смертельная авария под Киевом – столкнулись автомобиль "Рено" с машиной "Киа". Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом, где встретится с польским коллегой Анджеем Дудой. Число жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 31, а пострадавших более полутора тысяч.