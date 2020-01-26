Випуск новин за 13:00: Масштабні підтоплення в Бразилії. Платіжки за тепло

У випуску новин за 26 січня станом на 13:00 – щонайменше 30 загиблих та 17 зниклих безвісти – такі наслідки рекордних злив на південному сході Бразилії. В столиці штаті Мінас-Жерайс за добу випало 17 сантиметрів опадів. Незрозумілі цифри у платіжках, холодні батареї та зниження нарахувань за тепло і гарячу воду. Українцям цього опалювального сезону підготували багато "сюрпризів".

Також у випуску: Смертельна аварія під Києвом – зіштовхнулися автомобіль "Рено" з машиною "Кіа". Сьогодні Президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом, де зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою. Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині зросла до 31, а потерпілих понад півтори тисячі.