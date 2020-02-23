Выпуск новостей за 13:00: Масштабные подтопления в Перу. Подснежники на Черкасщине

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 11:00 – в эти выходные юг страны залили обильные дожди. Они и привели к сильным паводкам в Перу. В Черкасской области похолодания пока нет. Из-за аномально теплой зимы там расцвели редкие подснежники. Такого в это время не было в последние 20 лет.

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