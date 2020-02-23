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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 13:00: Масштабні підтоплення у Перу. Проліски на Черкащині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 лютого станом на 13:00 – цими вихідними південь країни залили рясні дощі. Вони й призвели до сильних паводків у Перу. На Черкащині похолодання поки немає. Через аномально теплу зиму там розквітли рідкісні проліски. Такого у цей час не було останні 20 років.

      Також у випуску:

      Коронавірусу у потягу "Київ – Москва" не знайшли. Усі українці, які там були, здорові. Про це повідомили на сайті українського уряду.

      У столиці Китаю у рекордні строки ввели в експлуатацію завод з виробництва захисних масок. Для цього переобладнали стару будівлю.

      Потужний землетрус стався вранці на кордоні Туреччини та Ірану. Його магнітуда склала 5,9. У кількох селищах регіону підземні поштовхи спричинили руйнування будинків.

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      Теги: Новини Черкас Перу Стихійні лиха Випуск новин
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