Випуск новин за 13:00: Масштабні підтоплення у Перу. Проліски на Черкащині

У випуску новин за 23 лютого станом на 13:00 – цими вихідними південь країни залили рясні дощі. Вони й призвели до сильних паводків у Перу. На Черкащині похолодання поки немає. Через аномально теплу зиму там розквітли рідкісні проліски. Такого у цей час не було останні 20 років.

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Потужний землетрус стався вранці на кордоні Туреччини та Ірану. Його магнітуда склала 5,9. У кількох селищах регіону підземні поштовхи спричинили руйнування будинків.