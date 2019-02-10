Выпуск новостей за 13:00: Масштабные стихийные бедствия. Отстранение Мангера

В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 13:00 – различные уголки планеты страдают от масштабных стихийных бедствий. В Австралии не утихают дожди, в соседней Новой Зеландии бушует мощнейший за 60 лет лесной пожар, в Соединенных Штатах аномальные снегопады. "Батькивщина" исключила Владимира Мангера из членов партии. Именно его подозревают в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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