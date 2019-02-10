Випуск новин за 13:00: Масштабні стихійні лиха. Відсторонення Мангера
У випуску новин за 10 січня станом на 13:00 – різні куточки планети потерпають від масштабних стихійних лих. В Австралії не вщухають дощі, у сусідній Новій Зеландії вирує найпотужніша за 60 років лісова пожежа, а у Сполучених Штатах аномальні снігопади. "Батьківщина" виключила Володимира Мангера із членів партії. Саме його підозрюють у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Також у випуску:
Українські захисники на Донбасі у відповідь на обстріли окупантів знищили двох проросійських бойовиків та їхню бойову машину.
Петро Порошенко підписав мораторій на продаж землі.
Кремль погрожує Європі труднощами з газом, якщо там протидіятимуть будівництву "Північного потоку-2".
Джерело: 24 канал
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