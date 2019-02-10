Випуск новин за 13:00: Масштабні стихійні лиха. Відсторонення Мангера

У випуску новин за 10 січня станом на 13:00 – різні куточки планети потерпають від масштабних стихійних лих. В Австралії не вщухають дощі, у сусідній Новій Зеландії вирує найпотужніша за 60 років лісова пожежа, а у Сполучених Штатах аномальні снігопади. "Батьківщина" виключила Володимира Мангера із членів партії. Саме його підозрюють у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Також у випуску: Українські захисники на Донбасі у відповідь на обстріли окупантів знищили двох проросійських бойовиків та їхню бойову машину. Петро Порошенко підписав мораторій на продаж землі. Кремль погрожує Європі труднощами з газом, якщо там протидіятимуть будівництву "Північного потоку-2".