15:01
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 13:00: Масштабні стихійні лиха. Відсторонення Мангера

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 січня станом на 13:00 – різні куточки планети потерпають від масштабних стихійних лих. В Австралії не вщухають дощі, у сусідній Новій Зеландії вирує найпотужніша за 60 років лісова пожежа, а у Сполучених Штатах аномальні снігопади. "Батьківщина" виключила Володимира Мангера із членів партії. Саме його підозрюють у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Також у випуску:

      Українські захисники на Донбасі у відповідь на обстріли окупантів знищили двох проросійських бойовиків та їхню бойову машину.

      Петро Порошенко підписав мораторій на продаж землі.

      Кремль погрожує Європі труднощами з газом, якщо там протидіятимуть будівництву "Північного потоку-2".

      blog_ava
      Обвалення Кримського мосту може спричинити катастрофу, – Тука
      сьогодні
      3835
      Теги: Катерина Гандзюк Стихійні лиха Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      сьогодні , 14:00 44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      Крістіна Бердинських 210
      "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      сьогодні , 12:00 "Непотрібно ховатися – треба йти захищати Україну"
      Повернись живим 716
      Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      сьогодні , 09:02 Головні новини 9 лютого: плани спецслужб РФ із підпалу церков і затримання активістів у Києві
      2439
      Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      сьогодні , 08:40 Украина разбивает мечты России о "холодоморе"
      Злой Одессит 2153
      Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      9 лютого , 22:00 Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь
      Ольга Черненко 1521
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук