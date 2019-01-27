Выпуск новостей за 13:00: Массовое отравление на Хмельнитчине. Двойной теракт на Филиппинах

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 13: 00 – в детском саду "Теремок" в городе Нетешин, что на Хмельнитчине, массово отравилась малышня. На больничных койках оказались восемь детей. По предварительным данным, пищевую инфекцию могло вызвать несоблюдение санитарных норм в саду. По меньшей мере 27 человек погибли от взрывов на территории церкви в городе Джоло на юге Филиппин.

Также в выпуске: На Донетчине взорвался баллон с газом: трех человек госпитализировали. Протесты "желтых жилетов" во Франции: на улицы вышло более 70 тысяч человек. Группа подростков избила мужчину в центре Киева. В Украине чтят память жертв Холокоста.