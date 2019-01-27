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      Випуск новин за 13:00: Масове отруєння на Хмельниччині. Подвійний теракт на Філіппінах

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 13:00 – у дитсадку "Теремок" в місті Нетішин, що на Хмельниччині, масово отруїлася малеча. На лікарняних ліжках опинилися восьмеро дітей. За попередніми даними, харчову інфекцію могло викликати недотримання санітарних норм у садочку. Щонайменше 27 людей загинули від вибухів на території церкви у місті Джоло, що на півдні Філіппін.

       Також у випуску: 

      На Донеччині вибухнув балон із газом: трьох осіб госпіталізували.

      Протести "жовтих жилетів" у Франції: на вулиці вийшло понад 70 тисяч осіб.

      Група підлітків побила чоловіка у центрі Києва.

      В Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту.

      Теги: Новини Хмельницького Отруєння Філіппіни Випуск новин Теракт
      Джерело: 24 канал
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