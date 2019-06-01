Выпуск новостей за 13:00: Митинг в поддержку политзаключенных. История счастливого спасения
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 13:00 – в Киеве активисты устроили марш за освобождение украинских пленных. Они требуют от Зеленского создать координационный совет по вопросам освобождения заложников Кремля. В Житомире наградили 15-летнего парня, который без колебаний бросился в реку и спас двух детей, которые тонули.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский накануне получил приглашение в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа.
В США предлагают сделать Украину главным союзником вне НАТО.
Пророссийские боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции военных ВСУ.
В штате Вирджиния, на западном побережье США, госслужащий устроил стрельбу в мэрии, погибли 12 работников.
Источник: 24 канал
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