Випуск новин за 13:00: Мітинг на підтримку політв'язнів. Історія щасливого порятунку
У випуску новин за 1 червня станом на 13:00 – у Києві активісти влаштували марш за звільнення українських полонених. Вони вимагають від Зеленського створити координаційну раду з питань звільнення заручників Кремля. У Житомирі нагородили 15-річного хлопця, який без вагань кинувся в річку та врятував двох дітей, що тонули.
Також у випуску:
Володимир Зеленський напередодні отримав запрошення до Вашингтона від американського колеги Дональда Трампа.
У США пропонують зробити Україну головним союзником поза НАТО.
Проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції військових ЗСУ.
У штаті Вірджинія, на західному узбережжі США, держслужбовець влаштував стрілянину у мерії, загинули 12 працівників.
Джерело: 24 канал
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