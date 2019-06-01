Випуск новин за 13:00: Мітинг на підтримку політв'язнів. Історія щасливого порятунку

У випуску новин за 1 червня станом на 13:00 – у Києві активісти влаштували марш за звільнення українських полонених. Вони вимагають від Зеленського створити координаційну раду з питань звільнення заручників Кремля. У Житомирі нагородили 15-річного хлопця, який без вагань кинувся в річку та врятував двох дітей, що тонули.

Також у випуску: Володимир Зеленський напередодні отримав запрошення до Вашингтона від американського колеги Дональда Трампа. У США пропонують зробити Україну головним союзником поза НАТО. Проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції військових ЗСУ. У штаті Вірджинія, на західному узбережжі США, держслужбовець влаштував стрілянину у мерії, загинули 12 працівників.

Джерело: 24 канал