14:53
25 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Выпуск новостей за 13:00: Молния в США. Украинский туристический бум в Грузии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 13:00 – в Атланте во время турнира молния ударила в дерево. Из него попадали ветки и ранили людей. Шестеро зрителей получили повреждения. Украинские туристы считают Грузию наиболее привлекательной страной для путешествий. В прошлом году страну посетили 170 тысяч наших соотечественников, а в этом году их ожидают до миллиона.

      Также в выпуске:

      Трагедия на Дунае. Там нашли тело пропавшего пятилетнего мальчика, который накануне пошел купаться со старшим братом без согласия родителей.

      Россия бряцает оружием в Баренцевом море. Там провели испытания ракеты нового поколения Булава.

      В Киевском метрополитене с сегодняшнего дня на десяти станциях больше не будут продавать и не будут пополнять электронные карточки для проезда.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      7299
      Теги: Новости США Отдых Новости Грузии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      сегодня , 14:00 Як Україні не втратити свою незалежність: приклади успішних країн
      Віталій Дейнега 62
      Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      сегодня , 12:00 Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      Павло Казарін 300
      Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      сегодня , 12:00 Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      Леонід Петров 552
      Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      сегодня , 08:50 Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      Сергій Климовський 5999
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      24 августа , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 1900
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук