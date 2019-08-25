Выпуск новостей за 13:00: Молния в США. Украинский туристический бум в Грузии
В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 13:00 – в Атланте во время турнира молния ударила в дерево. Из него попадали ветки и ранили людей. Шестеро зрителей получили повреждения. Украинские туристы считают Грузию наиболее привлекательной страной для путешествий. В прошлом году страну посетили 170 тысяч наших соотечественников, а в этом году их ожидают до миллиона.
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