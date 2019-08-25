Выпуск новостей за 13:00: Молния в США. Украинский туристический бум в Грузии

В выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 13:00 – в Атланте во время турнира молния ударила в дерево. Из него попадали ветки и ранили людей. Шестеро зрителей получили повреждения. Украинские туристы считают Грузию наиболее привлекательной страной для путешествий. В прошлом году страну посетили 170 тысяч наших соотечественников, а в этом году их ожидают до миллиона.

Также в выпуске: Трагедия на Дунае. Там нашли тело пропавшего пятилетнего мальчика, который накануне пошел купаться со старшим братом без согласия родителей. Россия бряцает оружием в Баренцевом море. Там провели испытания ракеты нового поколения Булава. В Киевском метрополитене с сегодняшнего дня на десяти станциях больше не будут продавать и не будут пополнять электронные карточки для проезда.

Источник: 24 канал