Випуск новин за 13:00: Блискавка у США. Український туристичний бум у Грузії

У випуску новин за 25 серпня станом на 13:00 – в Атланті під час турніру блискавка вдарила у дерево . З нього попадали гілки і поранили людей. Шестеро глядачів дістали пошкодження. Українські туристи вважають Грузію найбільш привабливою країною для подорожей. Минулого року країну відвідали 170 тисяч наших співвітчизників, а цьогоріч їх очікують до мільйона.

Також у випуску: Трагедія на Дунаї. Там знайшли тіло зниклого п'ятирічного хлопчика, який напередодні пішов купатися зі старшим братом без згоди батьків. Росія брязкає зброєю в Баренцовому морі. Там провели випробування ракети нового покоління Булава. У Київському метрополітені відсьогодні на десяти станціях більше не продаватимуть і не поповнюватимуть електронні картки для проїзду.

Джерело: 24 канал