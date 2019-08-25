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      Випуск новин за 13:00: Блискавка у США. Український туристичний бум у Грузії

      Випуск новин 1 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 серпня станом на 13:00 – в Атланті під час турніру блискавка вдарила у дерево . З нього попадали гілки і поранили людей. Шестеро глядачів дістали пошкодження. Українські туристи вважають Грузію найбільш привабливою країною для подорожей. Минулого року країну відвідали 170 тисяч наших співвітчизників, а цьогоріч їх очікують до мільйона.

      Також у випуску:

      Трагедія на Дунаї. Там знайшли тіло зниклого п'ятирічного хлопчика, який напередодні пішов купатися зі старшим братом без згоди батьків.

      Росія брязкає зброєю в Баренцовому морі. Там провели випробування ракети нового покоління Булава.

      У Київському метрополітені відсьогодні на десяти станціях більше не продаватимуть і не поповнюватимуть електронні картки для проїзду.

      blog_ava
      Місячний календар на серпень 2019
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      Теги: Випуск новин Новини США Новини Грузії Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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