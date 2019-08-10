Выпуск новостей за 13:00: Наводнение в Индии. Тайфун "Лекима" в Китае
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 13:00 – в Индии стихия унесла жизни сорока двух человек. Привели к трагедии сильные дожди. Они вызвали наводнение сразу в трех штатах страны. В Китай добрался "супертайфун" Лекима, о котором предупреждали синоптики. Ураган уже успел унести жизни по меньшей мере восемнадцати человек.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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