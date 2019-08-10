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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Выпуск новостей за 13:00: Наводнение в Индии. Тайфун "Лекима" в Китае

      Выпуск новостей 109 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 13:00 – в Индии стихия унесла жизни сорока двух человек. Привели к трагедии сильные дожди. Они вызвали наводнение сразу в трех штатах страны. В Китай добрался "супертайфун" Лекима, о котором предупреждали синоптики. Ураган уже успел унести жизни по меньшей мере восемнадцати человек.

      Также в выпуске:

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      10 августа
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      Теги: Выпуск новостей Китай Индия
      Источник: 24 канал
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