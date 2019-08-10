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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 13:00: Повінь в Індії. Тайфун "Лекіма" в Китаї

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 серпня станом на 13:00 – в Індії стихія забрала життя сорока двох людей. Призвели до трагедії сильні дощі. Вони спричинили повінь одразу в трьох штатах країни. До Китаю дістався "супертайфун" Лекіма, про який попереджали синоптики. Ураган вже встиг забрати життя щонайменше вісімнадцяти людей.

      Також у випуску:

      На Львівщині священник зняв відео про погану дорогу, щоб привернути увагу чиновників з ОДА.

      у Запоріжі стався вибух на заправці.

      Вийти на мітинг у Москві закликали популярні російські блогер Юрій Дудь та репер "Оксімірон".

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      Теги: Випуск новин Індія Китай
      Джерело: 24 канал
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