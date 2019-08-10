Випуск новин за 13:00: Повінь в Індії. Тайфун "Лекіма" в Китаї
У випуску новин за 10 серпня станом на 13:00 – в Індії стихія забрала життя сорока двох людей. Призвели до трагедії сильні дощі. Вони спричинили повінь одразу в трьох штатах країни. До Китаю дістався "супертайфун" Лекіма, про який попереджали синоптики. Ураган вже встиг забрати життя щонайменше вісімнадцяти людей.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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