Випуск новин за 13:00: Повінь в Індії. Тайфун "Лекіма" в Китаї

У випуску новин за 10 серпня станом на 13:00 – в Індії стихія забрала життя сорока двох людей. Призвели до трагедії сильні дощі. Вони спричинили повінь одразу в трьох штатах країни. До Китаю дістався "супертайфун" Лекіма, про який попереджали синоптики. Ураган вже встиг забрати життя щонайменше вісімнадцяти людей.

Також у випуску: На Львівщині священник зняв відео про погану дорогу, щоб привернути увагу чиновників з ОДА. у Запоріжі стався вибух на заправці. Вийти на мітинг у Москві закликали популярні російські блогер Юрій Дудь та репер "Оксімірон".

Джерело: 24 канал