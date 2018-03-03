Выпуск новостей за 13:00: Новости из Донбасса. Непогода в Европе
Выпуск новостей 13:49, 3 марта 114 Читати новину українською
В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 13:00 – на Востоке опять обострение. Один воин погиб и еще двое получили ранения на Донбассе. За прошедшие сутки наиболее горячо было на Светлодарской дуге на Луганщине и возле Авдеевки на Донецком направлении. В Европе количество погибших от непогоды уже выросло до шести десятков. А в Польше температура упала до рекордных 27 градусов мороза.
Также в выпуске:
Из-за морозов с 23 февраля в столице Украины заработало 24 дополнительных пункта обогрева.
В субботу, 3 марта, в Украину зашел очередной циклон с сильными снегопадами и метелями.
Санкции США против России из-за ее агрессии в Украине продлили еще на год.
Источник: 24 Канал
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