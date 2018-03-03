Випуск новин за 13:00: Новини із Донбасу. Негода у Європі

У випуску новин за 3 березня станом на 13:00 – на Сході знову загострення. Один воїн загинув і ще двоє дістали поранення на Донбасі. Минулої доби гаряче було на Світлодарській дузі на Луганщині та біля Авдіївки на Донецькому напрямку. У Європі кількість загиблих від негоди вже зросла до шести десятків. А в Польщі температура впала до рекордних 27 градусів морозу.

Також у випуску: Через морози з 23 лютого у столиці України запрацювало 24 додаткових пункти обігріву. У суботу, 3 березня, в Україну зайшов черговий циклон із сильними снігопадами та хуртовинами. Санкції США проти Росії через її агресію в Україні продовжили ще на рік.