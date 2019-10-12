Выпуск новостей за 13:00: Новый скандал с Мендель. Гимн от Дзидзьо

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 13:00 – Юлия Мендель в очередной раз попала в скандал. Во время рекордного пресс-марафону Зеленского она дважды пыталась помешать журналистам, в перерыве между общением за столом, задать вопрос президенту. Популярный певец Дзідзьо выполнил гимна Украины перед матчем "Украина" – "Литва".

Также в выпуске: Министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш допросит Генеральная прокуратура. В Японии в результате мощного тайфуна Хагибис без света остались 45 тысяч домов в нескольких районах страны. Людмила Денисова назвала имена шестерых моряков-украинцев, которые пропали в Атлантическом океане во время кораблекрушения судна "Бурбон Род".