Випуск новин за 13:00: Новий скандал з Мендель. Гімн від Дзідзьо

У випуску новин за 12 жовтня станом на 13:00 – Юлія Мендель вчергове потрапила скандал. Під час рекордного пресмарафону Зеленського вона двічі намагалась завадити журналістам, у перерві між спілкуванням за столом, поставити питання президентові. Популярний співак Дзідзьо виконав гімну України перед матчем "Україна" – "Литва".

Також у випуску: Міністерку юстиції часів Януковича Олену Лукаш допитає Генеральна прокуратура. У Японії внаслідок потужного тайфуну Хагібіс без світла залишились 45 тисяч будинків у декількох районах країни. Людмила Денісова назвала імена шістьох моряків-українців, які зникли в Атлантичному океані, під час кораблетрощі судна "Бурбон Род".