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      Выпуск новостей за 13:00: Обстрелы на Донбассе. Съезд "Народного фронта"

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 13:00 – пророссийские боевики 5 раз открывал огонь по украинским военным и не допускают миссию ОБСЕ в населенные пункты. В Киеве начался съезд политической партии "Народный фронт", где обсудят, в частности, участие их кандидата на президентских выборах.

      Также в выпуске:

      В Шевченковском районном суде виновнику смертельной аварии, которая произошла в Киеве 31 января, избрана мера пресечения.

      Раненые моряки, находящиеся в плену РФ, жалуются на ухудшение состояния здоровья, молодого Андрея Эйдера могли заразить гепатитом.

      В Киеве на кольцевой дороге маршрутка с пассажирами въехал в грузовик, девять пострадавших.

      Американцы несмотря на сильные морозы в стране начали флешмоб "Ледяные штаны".

      Теги: Война на Донбассе Народный фронт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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