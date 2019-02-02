Выпуск новостей за 13:00: Обстрелы на Донбассе. Съезд "Народного фронта"
В выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 13:00 – пророссийские боевики 5 раз открывал огонь по украинским военным и не допускают миссию ОБСЕ в населенные пункты. В Киеве начался съезд политической партии "Народный фронт", где обсудят, в частности, участие их кандидата на президентских выборах.
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Источник: 24 канал
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