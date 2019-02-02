Випуск новин за 13:00: Обстріли на Донбасі. З'їзд "Народного фронту"
У випуску новин за 2 лютого станом на 13:00 – проросійські бойовики 5 разів відкривав вогонь по українських армійцях та не допускають місію ОБСЄ в населені пункти. У Києві розпочався з'їзд політичної партії "Народний фронт", де обговорять, зокрема, участь їхнього кандидата на президентських виборах.
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Джерело: 24 канал
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