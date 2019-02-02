Випуск новин за 13:00: Обстріли на Донбасі. З'їзд "Народного фронту"

У випуску новин за 2 лютого станом на 13:00 – проросійські бойовики 5 разів відкривав вогонь по українських армійцях та не допускають місію ОБСЄ в населені пункти. У Києві розпочався з'їзд політичної партії "Народний фронт", де обговорять, зокрема, участь їхнього кандидата на президентських виборах.

Також у випуску: У Шевченківському районному суді винуватцю смертельної автотрощі, яка відбулась у Києві 31 січня, обрали запобіжний захід. Поранені моряки, які перебувають у полоні РФ, скаржаться на погіршення стану здоров'я, наймолодшого Андрія Ейдера могли заразити гепатитом. У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку, дев'ятеро постраждалих. Американці попри люті морози в країні започаткували флешмоб "Крижані штани".