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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 13:00: Обстріли на Донбасі. З'їзд "Народного фронту"

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 лютого станом на 13:00 – проросійські бойовики 5 разів відкривав вогонь по українських армійцях та не допускають місію ОБСЄ в населені пункти. У Києві розпочався з'їзд політичної партії "Народний фронт", де обговорять, зокрема, участь їхнього кандидата на президентських виборах.

      Також у випуску:

      У Шевченківському районному суді винуватцю смертельної автотрощі, яка відбулась у Києві 31 січня, обрали запобіжний захід.

      Поранені моряки, які перебувають у полоні РФ, скаржаться на погіршення стану здоров'я, наймолодшого Андрія Ейдера могли заразити гепатитом.

      У Києві на кільцевій дорозі маршрутка з пасажирами в'їхала у вантажівку, дев'ятеро постраждалих.

      Американці попри люті морози в країні започаткували флешмоб "Крижані штани".

      Теги: Війна на Донбасі Народний фронт Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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