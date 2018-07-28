Выпуск новостей за 13:00: Обвал студенческого общежития. Тайфун в Японии
В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 13:00 – в Житомирской области обрушилась стена студенческого общежития, разрушено 25 комнат, пострадавших нет. К Японии приближается тайфун Джондари, поэтому отменили более 370 рейсов, людей планируют эвакуировать.
Также в выпуске:
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В Белом доме поддержали выделение Украине 250 миллионов долларов на оборону.
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Источник: 24 канал
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