Випуск новин за 13:00: Обвал студентського гуртожитку. Тайфун у Японії
У випуску новин за 28 липня станом на 13:00 – на Житомирщині обвалилась стіна студентського гуртожитку, зруйновано 25 кімнат, постраждалих немає. До Японії наближається тайфун Джондарі, тому скасували понад 370 рейсів, людей планують евакуювати.
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Джерело: 24 канал
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