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Випуск новин за 13:00: Обвал студентського гуртожитку. Тайфун у Японії

Випуск новин 37 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 липня станом на 13:00 – на Житомирщині обвалилась стіна студентського гуртожитку, зруйновано 25 кімнат, постраждалих немає. До Японії наближається тайфун Джондарі, тому скасували понад 370 рейсів, людей планують евакуювати.

Також у випуску:

На Володимирській гірці зібралися віряни Української православної церкви Київського патріархату.

У Білому домі підтримали виділення Україні 250 мільйонів доларів на оборону.

На Буковині маршрутка зіткнулася з поїздом, двоє людей загинуло, семеро у важкому стані.

Теги: Випуск новин Новини Житомира студенти Японія Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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