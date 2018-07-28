Випуск новин за 13:00: Обвал студентського гуртожитку. Тайфун у Японії

У випуску новин за 28 липня станом на 13:00 – на Житомирщині обвалилась стіна студентського гуртожитку, зруйновано 25 кімнат, постраждалих немає. До Японії наближається тайфун Джондарі, тому скасували понад 370 рейсів, людей планують евакуювати.

Також у випуску: На Володимирській гірці зібралися віряни Української православної церкви Київського патріархату. У Білому домі підтримали виділення Україні 250 мільйонів доларів на оборону. На Буковині маршрутка зіткнулася з поїздом, двоє людей загинуло, семеро у важкому стані.