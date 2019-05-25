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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      Выпуск новостей за 13:00: Обжалование роспуска Рады. Извержение вулкана на Бали

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 13:00 – в Верховный суд поступило уже третье заявление о незаконности роспуска Рады. Его должны рассмотреть в течение пяти дней. На индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Поток лавы распространился на расстояние почти в 3 километра от кратера вулкана. 9 поселений рядом с вулканом накрыло вулканическим пеплом, пострадавших нет.

      Также в выпуске:

      Почти 20 подростков погибли в результате пожара в торговом центре в городе Сурат в Индии, еще десять получили ранения.

      На Донбассе враг продолжает обстреливать позиции ВСУ. Один украинский защитник погиб, еще один – ранен.

      Количество пострадавших в результате взрыва во французском Лионе возросло до 14 человек, среди них есть дети.

      ЦИК требует, чтобы власть урегулировала осуществление публичных закупок, ведь без принятия соответствующего документа комиссия не может подготовиться к внеочередным выборам в Верховную раду.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Верховная Рада Извержение вулкана
      Источник: 24 канал
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