Выпуск новостей за 13:00: Обжалование роспуска Рады. Извержение вулкана на Бали

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 13:00 – в Верховный суд поступило уже третье заявление о незаконности роспуска Рады. Его должны рассмотреть в течение пяти дней. На индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Поток лавы распространился на расстояние почти в 3 километра от кратера вулкана. 9 поселений рядом с вулканом накрыло вулканическим пеплом, пострадавших нет.

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