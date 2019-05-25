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      Випуск новин за 13:00: Оскарження розпуску Ради. Виверження вулкану на Балі

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 травня станом на 13:00 – до Верховного суду надійшла вже третя заява про незаконність розпуску Ради. Її мають розглянути упродовж п'яти днів. На індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Потік лави поширився на відстань у майже три кілометра від кратеру вулкана. Дев'ять поселень поруч з вулканом вкрило вулканічним попелом, постраждалих немає.

      Також у випуску: 

      Майже 20 підлітків загинули внаслідок пожежі у торговому центрі у місті Сурат в Індії, ще десятеро зазнали поранень.

      На Донбасі ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ. Один український захисник загинув, ще один – поранений.

      Кількість постраждалих внаслідок вибуху у французькому Ліоні зросла до 14 осіб, серед них є діти.

      ЦВК вимагає, щоб влада врегулювала здійснення публічних закупівель, адже без ухвалення відповідного документа комісія не може підготуватись до позачергових виборів у Верховну раду.

      blog_ava
      Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
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      Теги: Випуск новин Виверження вулкану Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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