Випуск новин за 13:00: Оскарження розпуску Ради. Виверження вулкану на Балі

У випуску новин за 25 травня станом на 13:00 – до Верховного суду надійшла вже третя заява про незаконність розпуску Ради. Її мають розглянути упродовж п'яти днів. На індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Потік лави поширився на відстань у майже три кілометра від кратеру вулкана. Дев'ять поселень поруч з вулканом вкрило вулканічним попелом, постраждалих немає.

Також у випуску: Майже 20 підлітків загинули внаслідок пожежі у торговому центрі у місті Сурат в Індії, ще десятеро зазнали поранень. На Донбасі ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ. Один український захисник загинув, ще один – поранений. Кількість постраждалих внаслідок вибуху у французькому Ліоні зросла до 14 осіб, серед них є діти. ЦВК вимагає, щоб влада врегулювала здійснення публічних закупівель, адже без ухвалення відповідного документа комісія не може підготуватись до позачергових виборів у Верховну раду.

Джерело: 24 канал