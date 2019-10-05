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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      Выпуск новостей за 13:00: Отравление на свадьбе. Уникальная пчелиная баня

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 13:00 – 126 человек, которые стали гостями на двух свадьбах, что праздновали на Буковине были вынуждены обратиться за помощью медиков с симптомами отравления. На Черкасщине работает уникальная пчелиная баня. Это один из методов апитерапии – методики лечения пчелиными продуктами.

      Также в выпуске:

      Дату очередного этапа газовых переговоров назвал вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.

      В Украину идут заморозки, ливни и грозы.

      Италия внесла Украину в список безопасных стран.

      blog_ava
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      Теги: Мир животных Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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