Выпуск новостей за 13:00: Отравление на свадьбе. Уникальная пчелиная баня
В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 13:00 – 126 человек, которые стали гостями на двух свадьбах, что праздновали на Буковине были вынуждены обратиться за помощью медиков с симптомами отравления. На Черкасщине работает уникальная пчелиная баня. Это один из методов апитерапии – методики лечения пчелиными продуктами.
Также в выпуске:
Дату очередного этапа газовых переговоров назвал вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.
В Украину идут заморозки, ливни и грозы.
Италия внесла Украину в список безопасных стран.
Источник: 24 канал
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