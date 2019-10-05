Выпуск новостей за 13:00: Отравление на свадьбе. Уникальная пчелиная баня

В выпуске новостей за 5 октября по состоянию на 13:00 – 126 человек, которые стали гостями на двух свадьбах, что праздновали на Буковине были вынуждены обратиться за помощью медиков с симптомами отравления. На Черкасщине работает уникальная пчелиная баня. Это один из методов апитерапии – методики лечения пчелиными продуктами.

Также в выпуске: Дату очередного этапа газовых переговоров назвал вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович. В Украину идут заморозки, ливни и грозы. Италия внесла Украину в список безопасных стран.

Источник: 24 канал