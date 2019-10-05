Випуск новин за 13:00: Отруєння на весіллі. Унікальна бджолина лазня

У випуску новин за 5 жовтня станом на 13:00 – 126 людей, що стали гостями на двох весіллях, які святкували на Буковині були змушені звернутись за допомогою медиків із симптомами отруєння. На Черкащині працює унікальна бджолина лазня. Це один із методів апітерапії – методики лікування бджолиними продуктами.

Також у випуску: Дату чергового етапу газових переговорів назвав віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович. В Україну ідуть заморозки, зливи і грози. Італія внесла Україну до списку безпечних країн.

Джерело: 24 канал