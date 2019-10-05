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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Випуск новин за 13:00: Отруєння на весіллі. Унікальна бджолина лазня

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 жовтня станом на 13:00 – 126 людей, що стали гостями на двох весіллях, які святкували на Буковині були змушені звернутись за допомогою медиків із симптомами отруєння. На Черкащині працює унікальна бджолина лазня. Це один із методів апітерапії – методики лікування бджолиними продуктами.

      Також у випуску:

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      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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