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      Выпуск новостей за 13:00: Падение крана в Германии. Водный коллапс в Житомире

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 13:00 – на севере Германии упал один из крупнейших кранов. Пострадали 5 человек. В Житомире вода из крана может стать настоящим дефицитом. Ее уровень в водохранилище упал до критической отметки.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Вспышку COVID-19 зафиксировали в Познани Рокитнянского района, что на Ровненщине. Село закрыли на карантин.

      Завтра к работе возвращается заместитель главы Ровненской ОГА, он выздоровел от COVID-19.

      В Боснию и Герцеговину не пустили российский конвой военных медиков.

       

      Теги: Водоснабжение Жертвы Новости Житомира Выпуск новостей
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