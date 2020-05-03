Выпуск новостей за 13:00: Падение крана в Германии. Водный коллапс в Житомире
В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 13:00 – на севере Германии упал один из крупнейших кранов. Пострадали 5 человек. В Житомире вода из крана может стать настоящим дефицитом. Ее уровень в водохранилище упал до критической отметки.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
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