Выпуск новостей за 13:00: Падение крана в Германии. Водный коллапс в Житомире

В выпуске новостей за 3 мая по состоянию на 13:00 – на севере Германии упал один из крупнейших кранов. Пострадали 5 человек. В Житомире вода из крана может стать настоящим дефицитом. Ее уровень в водохранилище упал до критической отметки.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Вспышку COVID-19 зафиксировали в Познани Рокитнянского района, что на Ровненщине. Село закрыли на карантин. Завтра к работе возвращается заместитель главы Ровненской ОГА, он выздоровел от COVID-19. В Боснию и Герцеговину не пустили российский конвой военных медиков.