Випуск новин за 13:00: Падіння крану у Німеччині. Водний колапс у Житомирі
У випуску новин за 3 травня станом на 13:00 – на півночі Німеччини впав один з найбільших кранів. Постраждали 5 людей. У Житомирі вода з крану може стати справжнім дефіцитом. Її рівень у водосховищі впав до критичної позначки.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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