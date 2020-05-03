Випуск новин за 13:00: Падіння крану у Німеччині. Водний колапс у Житомирі

У випуску новин за 3 травня станом на 13:00 – на півночі Німеччини впав один з найбільших кранів. Постраждали 5 людей. У Житомирі вода з крану може стати справжнім дефіцитом. Її рівень у водосховищі впав до критичної позначки.

Також у випуску новин на 24 каналі: Спалах COVID-19 зафіксували у Рознані Рокитнянського району, що на Рівненщині. Село закрили на карантин. Завтра до роботи повертається заступник голови Рівненської ОДА, він одужав від COVID-19. В Боснію і Герцеговину не впустили російський конвой військових медиків.