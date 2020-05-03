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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 13:00: Падіння крану у Німеччині. Водний колапс у Житомирі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 травня станом на 13:00 – на півночі Німеччини впав один з найбільших кранів. Постраждали 5 людей. У Житомирі вода з крану може стати справжнім дефіцитом. Її рівень у водосховищі впав до критичної позначки.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      Спалах COVID-19 зафіксували у Рознані Рокитнянського району, що на Рівненщині. Село закрили на карантин.

      Завтра до роботи повертається заступник голови Рівненської ОДА, він одужав від COVID-19.

      В Боснію і Герцеговину не впустили російський конвой військових медиків.

       

      Теги: Водопостачання Жертви Новини Житомира Випуск новин
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