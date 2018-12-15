Выпуск новостей за 13:00: Первая смерть от гриппа. Новые протесты во Франции

В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 13:00 – первая смерть от гриппа: на Харьковщине умер 9-летний ребенок. Педиатр осмотрел его при первых симптомах и оставил на домашнем лечении. Через несколько дней вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось. Протесты "желтых жилетов" во Франции вспыхнули с новой силой, уже 37 задержанных. В Париже порядок охраняют восемь тысяч правоохранителей.

Также в выпуске: В Украине начался Объединительный собор по созданию единой поместной церкви. На линии фронта произошло 10 обстрелов со стороны врага за сутки и один раненный украинский военный. После обвала дома в Фастове спасатели достали тела двух человек.