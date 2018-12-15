Випуск новин за 13:00: Перша смерть від грипу. Нові протести у Франції
У випуску новин за 15 грудня станом на 13:00 – перша смерть від грипу: на Харківщині померла 9-річна дитина. Педіатр оглянув її при перших симптомах та залишив на домашньому лікуванні. За кілька днів викликали швидку, та врятувати дитину не вдалося. Протести "жовтих жилетів" у Франції спалахнули з новою силою, наразі вже 37 затриманих. У Парижі порядок охороняють вісім тисяч правоохоронців.
Також у випуску:
В Україні розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви.
На лінії фронту відбулося 10 обстрілів з боку ворога за добу і один поранений український військовий.
Після завалу будинку у Фастові рятувальники дістали тіла двох людей.
Джерело: 24 канал
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