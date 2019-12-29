Выпуск новостей за 13:00: Первые фото обмена пленными. Судьба экс-беркутовцев
В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 13:00 – первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома. Офис Президента обнародовал трогательные фото обмена пленными. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам. Их всех отпустили под личное обязательство.
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