Выпуск новостей за 13:00: Первые фото обмена пленными. Судьба экс-беркутовцев

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 13:00 – первые 25 освобожденных украинцев скоро будут дома. Офис Президента обнародовал трогательные фото обмена пленными. Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам. Их всех отпустили под личное обязательство.

Также в выпуске: В Вене уже четвертый день продолжаются газовые переговоры относительно транзитного контракта Украины и России. В американском городе Лафайетт упал небольшой самолет. В результате аварии лишь один из пассажиров на борту выжил.