Випуск новин за 13:00: Перші фото з обміну полоненими. Доля ексберкутівців

У випуску новин за 29 грудня станом на 13:00 – перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома. Офіс Президента оприлюднив зворушливі фото обміну полоненими. Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані ексберкутівцям. Їх усіх відпустили під особисте зобов'язання.

Також у випуску: У Відні вже четвертий день тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії. В американському місті Лафайєтт впав невеличкий літак. Внаслідок аварії лише один з пасажирів на борту вижив.