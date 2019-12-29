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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Випуск новин за 13:00: Перші фото з обміну полоненими. Доля ексберкутівців

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 грудня станом на 13:00 – перші 25 звільнених українців скоро будуть вдома. Офіс Президента оприлюднив зворушливі фото обміну полоненими. Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані ексберкутівцям. Їх усіх відпустили під особисте зобов'язання.

      Також у випуску:

      У Відні вже четвертий день тривають газові перемовини щодо транзитного контракту України й Росії.

      В американському місті Лафайєтт впав невеличкий літак. Внаслідок аварії лише один з пасажирів на борту вижив.

      Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
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      Теги: Випуск новин Обмін полоненими Беркут
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