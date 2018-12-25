Выпуск новостей за 13:00: Пленные моряки под стражей. Вулкан в Италии

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 13:00 – в оккупированном Крыму "Верховный суд" оставил под арестом двух украинских моряков – мичмана Андрея Шевченко и капитана третьего ранга Владимира Лесного. Проснулся самый высокий и самый активный вулкан Европы. На итальянской Сицилии произошло извержение вулкана Этна, оно сопровождалось землетрясениями.

Также в выпуске: Снега, метели и гололедица – в Украину снова пришла непогода. В Харькове курсирует такси, которое возит людей с инвалидностью и семьи с больными детьми. Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429, еще почти полторы тысячи человек – травмированы