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      Выпуск новостей за 13:00: Пленные моряки под стражей. Вулкан в Италии

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 13:00 – в оккупированном Крыму "Верховный суд" оставил под арестом двух украинских моряков – мичмана Андрея Шевченко и капитана третьего ранга Владимира Лесного. Проснулся самый высокий и самый активный вулкан Европы. На итальянской Сицилии произошло извержение вулкана Этна, оно сопровождалось землетрясениями.

      Также в выпуске:

      Снега, метели и гололедица – в Украину снова пришла непогода.

      В Харькове курсирует такси, которое возит людей с инвалидностью и семьи с больными детьми.

      Число погибших в результате цунами в Индонезии увеличилось до 429, еще почти полторы тысячи человек – травмированы

      Теги: Заложники Украинцы в плену РФ Выпуск новостей Судьи
      Источник: 24 канал
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