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      Випуск новин за 13:00: Полонені моряки під вартою. Вулкан в Італії

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – в окупованому Криму "Верховний суд" залишив під арештом двох українських моряків – мічмана Андрія Шевченко і капітана третього рангу Володимира Лісового. Прокинувся найвищий і найактивніший вулкан Європи. На італійській Сицилії сталось виверження вулкану Етна, воно супроводжувалось землетрусами.

      Також у випуску:

      Сніги, заметілі і ожеледиця – в Україну знову прийшла негода.

      У Харкові курсує таксі, що возить людей з інвалідністю і родини з хворими дітьми.

      Кількість загиблих через цунамі в Індонезії вже 429, ще майже півтори тисячі людей – травмовані

      Теги: Українці в полоні РФ Заручники Випуск новин Судді
      Джерело: 24 канал
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