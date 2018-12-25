Випуск новин за 13:00: Полонені моряки під вартою. Вулкан в Італії

У випуску новин за 25 грудня станом на 13:00 – в окупованому Криму "Верховний суд" залишив під арештом двох українських моряків – мічмана Андрія Шевченко і капітана третього рангу Володимира Лісового. Прокинувся найвищий і найактивніший вулкан Європи. На італійській Сицилії сталось виверження вулкану Етна, воно супроводжувалось землетрусами.

Також у випуску: Сніги, заметілі і ожеледиця – в Україну знову прийшла негода. У Харкові курсує таксі, що возить людей з інвалідністю і родини з хворими дітьми. Кількість загиблих через цунамі в Індонезії вже 429, ще майже півтори тисячі людей – травмовані