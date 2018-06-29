Выпуск новостей за 13:00: Поддержка Сенцова в Москве. Результаты саммита в Брюсселе

Выпуск новостей за 13:00: Поддержка Сенцова в Москве. Результаты саммита в БрюсселеВыпуск новостей 27 Читати новину українською
В выпуске новостей за 29 июня состоянию на 11:00 – ночью 29 июня в Москве на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля активисты вывесили плакат в поддержку Олега Сенцова. В Брюсселе лидеры стран ЕС договорились относительно миграционного вопроса и о продления антироссийских санкций.
Также в выпуске:
У кого из народных депутатов больше квартир.
Пассажиры имеют право требовать компенсацию за задержку или отмену авиарейса.
Парамедики Черкасской области работают на грани выживания.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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