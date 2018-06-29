Випуск новин за 13:00: Підтримка Сенцова у Москві. Результати саміту у Брюсселі

Випуск новин за 13:00: Підтримка Сенцова у Москві. Результати саміту у БрюсселіВипуск новин 22 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 червня станом на 11:00 – вночі 29 червня у Москві на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля активісти вивісили плакат на підтримку Олега Сенцова. У Брюсселі лідери країн ЄС домовились щодо міграційного питання та про продовження антиросійських санкцій.
Також у випуску:
У кого з народних депутатів найбільше квартир.
Пасажири мають право вимагати компенсацію за затримку або скасування авіарейсу.
Парамедики Черкащини працюють на межі виживання.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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