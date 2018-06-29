Випуск новин за 13:00: Підтримка Сенцова у Москві. Результати саміту у Брюсселі

У випуску новин за 29 червня станом на 11:00 – вночі 29 червня у Москві на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля активісти вивісили плакат на підтримку Олега Сенцова. У Брюсселі лідери країн ЄС домовились щодо міграційного питання та про продовження антиросійських санкцій.

Також у випуску: У кого з народних депутатів найбільше квартир. Пасажири мають право вимагати компенсацію за затримку або скасування авіарейсу. Парамедики Черкащини працюють на межі виживання. Ситуація на фронті.