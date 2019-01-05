Выпуск новостей за 13:00: Подписание Томоса для Украины. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 13:00 – Вселенский патриарх Варфоломей и председатель Православной церкви Украины Епифаний подписали Томос для ПЦУ. Церемония состоялась в храме святого Георгия в Стамбуле. 4 января боевики трижды атаковали позиции ВСУ без применения запрещенного минскими договоренностями оружия.

Также в выпуске: 5 января вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией. Еще один приход Московского Патриархата перешла к Православной церкви Украины.