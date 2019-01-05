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      Выпуск новостей за 13:00: Подписание Томоса для Украины. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 13:00 – Вселенский патриарх Варфоломей и председатель Православной церкви Украины Епифаний подписали Томос для ПЦУ. Церемония состоялась в храме святого Георгия в Стамбуле. 4 января боевики трижды атаковали позиции ВСУ без применения запрещенного минскими договоренностями оружия.

      Также в выпуске:

      5 января вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.

      Еще один приход Московского Патриархата перешла к Православной церкви Украины.

      Теги: Православная церковь Украины Новости Украины Выпуск новостей Томос Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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