Випуск новин за 13:00: Підписання Томосу для України. Ситуація на фронті
У випуску новин за 5 грудня станом на 13:00 – Вселенський патріарх Варфоломій та голова Православної церкви України Епіфаній підписали Томос для ПЦУ. Церемонія відбулася у храмі святого Георгія в Стамбулі. 4 січня бойовики тричі атакували позиції ЗСУ без застосування забороненої мінськими домовленостями зброї.
Також у випуску:
5 січня набув чинності закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.
Джерело: 24 канал
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