Випуск новин за 13:00: Підписання Томосу для України. Ситуація на фронті

У випуску новин за 5 грудня станом на 13:00 – Вселенський патріарх Варфоломій та голова Православної церкви України Епіфаній підписали Томос для ПЦУ. Церемонія відбулася у храмі святого Георгія в Стамбулі. 4 січня бойовики тричі атакували позиції ЗСУ без застосування забороненої мінськими домовленостями зброї.

Також у випуску: 5 січня набув чинності закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією. Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.