Выпуск новостей за 13:00: Похищение человека на Киевщине. Возвращение украинских миротворцев

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 13:00 – группа неизвестных, выдавая себя за полицию, остановила Land Rover, за рулем которого был местный бизнесмен. Псевдо-копы завязали ему глаза и потащили в свое авто. Не один месяц украинские голубые шлемы находились в неспокойной африканской стране, жителей которой держат в страхе боевики. И вот они наконец прилетели во Львов.

Также в выпуске: Завершился первый год внедрения новой украинской школы. Морские пехотинцы уничтожили вражескую позицию боевиков. В столице состоялся традиционный "Пробег под каштанами".

Источник: 24 канал