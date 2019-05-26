Выпуск новостей за 13:00: Похищение человека на Киевщине. Возвращение украинских миротворцев
В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 13:00 – группа неизвестных, выдавая себя за полицию, остановила Land Rover, за рулем которого был местный бизнесмен. Псевдо-копы завязали ему глаза и потащили в свое авто. Не один месяц украинские голубые шлемы находились в неспокойной африканской стране, жителей которой держат в страхе боевики. И вот они наконец прилетели во Львов.
Также в выпуске:
Завершился первый год внедрения новой украинской школы.
Морские пехотинцы уничтожили вражескую позицию боевиков.
В столице состоялся традиционный "Пробег под каштанами".
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Источник: 24 канал
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