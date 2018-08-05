Выпуск новостей за 13:00: Покушение на президента Венесуэлы. Запрет купаться в Днепре

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 13:00 – в Венесуэле во время речи в прямом эфире едва не убили Николаса Мадуро. Город Канев стоит на Днепре, но помыться здесь негде. В 25-тысячном городе, власть запретила ходить на пляж. Все после того, как в июне 2017 года утонул ребенок. Потому что, мол, нет спасательных постов, поэтому лучше не рисковать.

Также в выпуске: Сутки на востоке Украины: один погибший военнослужащий. Чудо торможения: авто на скорости влетело в АЗС, пролетело несколько метров и сбило клумбу. Слоны напугали отдыхающих в Африке, придя напиться воды с частного бассейна.