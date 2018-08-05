Випуск новин за 13:00: Замах на президента Венесуели. Заборона купатись в Дніпрі

У випуску новин за 5 серпня станом на 13:00 – у Венесуелі під час промови у прямому ефірі ледь не вбили Ніколаса Мадуро. Місто Канів стоїть на Дніпрі, але покупатись тут ніде. У 25-тисячному місті, влада заборонила ходити на пляж. Усе після того, як у червні 2017 року втопилась дитина. Бо, мовляв, немає рятувальних постів, тому краще не ризикувати.

Також у випуску: Доба на сході України: один загиблий армієць. Диво гальмування: авто на швидкості влетіло в АЗС, пролетіло кілька метрів та збило клумбу. Слони налякали відпочивальників у Африці, прийшовши напитись води до приватного басейну.