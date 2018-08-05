Випуск новин за 13:00: Замах на президента Венесуели. Заборона купатись в Дніпрі
У випуску новин за 5 серпня станом на 13:00 – у Венесуелі під час промови у прямому ефірі ледь не вбили Ніколаса Мадуро. Місто Канів стоїть на Дніпрі, але покупатись тут ніде. У 25-тисячному місті, влада заборонила ходити на пляж. Усе після того, як у червні 2017 року втопилась дитина. Бо, мовляв, немає рятувальних постів, тому краще не ризикувати.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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