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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 13:00: Замах на президента Венесуели. Заборона купатись в Дніпрі

Випуск новин 10 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 серпня станом на 13:00 – у Венесуелі під час промови у прямому ефірі ледь не вбили Ніколаса Мадуро. Місто Канів стоїть на Дніпрі, але покупатись тут ніде. У 25-тисячному місті, влада заборонила ходити на пляж. Усе після того, як у червні 2017 року втопилась дитина. Бо, мовляв, немає рятувальних постів, тому краще не ризикувати.

Також у випуску:

Доба на сході України: один загиблий армієць.

Диво гальмування: авто на швидкості влетіло в АЗС, пролетіло кілька метрів та збило клумбу.

Слони налякали відпочивальників у Африці, прийшовши напитись води до приватного басейну.

 

Теги: відпочинок Венесуела Випуск новин Теракт Новини Черкас
Джерело: 24 канал
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