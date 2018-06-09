Выпуск новостей за 13:00: Политзаключенный Клих объявил голодовку. G7 выступили против России

В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 13:00 – еще один кремлевский пленник объявил голодовку. К протесту незаконно заключенных в России украинцев присоединился Станислав Клих. Страны "большой семерки" единогласно выступили против призыва Трампа о вступлении России в G7.

Также в выпуске: Молдова, Грузия и Украина создали межпарламентскую ассамблею. Российские оккупанты 38 раз открывали огонь по позициям ВСУ, 6 наших защитников ранены. Евродепутаты создали список российских политзаключенных к Чемпионату мира в РФ.