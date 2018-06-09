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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 13:00: Політв'язень Клих оголосив голодування. G7 виступили проти Росії

Випуск новин 47 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 червня станом на 13:00 – ще один кремлівський бранець оголосив голодування. До протесту незаконно ув'язнених у Росії українців приєднався Станіслав Клих. Країни "великої сімки" одностайно виступили проти заклику Трампа щодо вступу Росії до G7.

Також у випуску:

Молдова, Грузія та Україна створили міжпарламентську асамблею.

Російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, 6 наших захисників поранено.

Євродепутати створили список російських політв’язнів до Чемпіонату світу в РФ.

Теги: Новини Росії Випуск новин Українці в полоні РФ Велика сімка
Джерело: 24 Канал
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