Випуск новин за 13:00: Політв'язень Клих оголосив голодування. G7 виступили проти Росії
У випуску новин за 9 червня станом на 13:00 – ще один кремлівський бранець оголосив голодування. До протесту незаконно ув'язнених у Росії українців приєднався Станіслав Клих. Країни "великої сімки" одностайно виступили проти заклику Трампа щодо вступу Росії до G7.
Також у випуску:
Молдова, Грузія та Україна створили міжпарламентську асамблею.
Російські окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, 6 наших захисників поранено.
Євродепутати створили список російських політв’язнів до Чемпіонату світу в РФ.
Джерело: 24 Канал
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