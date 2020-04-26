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      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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      Выпуск новостей за 13:00: Последствия пожаров в Чернобыльской зоне. Протесты в Германии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 13:00 – директор Чернобыльского заповедника заявил, что огонь уничтожил около 5% природного комплекса. Некоторые растительные группы потеряны, среди животных больше всего пострадали малые млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии. На площадях немецких городов появились сотни пустых стульев с названиями ресторанов для привлечения внимания к кризису.

      Также в выпуске:

      Россия и Бразилия стали новыми лидерами по скорости распространения COVID-19. Там за последние сутки зарегистрировали почти 6 тысяч новых случаев в каждой.

      В Запорожье – вспышка коронавируса в общежитии. COVID-19 обнаружили у 13 из 200 человек, проживающих в одном доме. Первой заболела женщина-медработник.

      Американские СМИ сообщили о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Зато в КНДР утверждают, что с ним – все в порядке.

      В Броварах под Киевом, неизвестные взорвали банкомат. По словам очевидцев, взрыв прогремел примерно в 5 часов утра и сильно повредил здание.

       

       

       

      Теги: Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Протесты Выпуск новостей
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