Выпуск новостей за 13:00: Последствия пожаров в Чернобыльской зоне. Протесты в Германии

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 13:00 – директор Чернобыльского заповедника заявил, что огонь уничтожил около 5% природного комплекса. Некоторые растительные группы потеряны, среди животных больше всего пострадали малые млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии. На площадях немецких городов появились сотни пустых стульев с названиями ресторанов для привлечения внимания к кризису.

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