13:53
26 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЧОРНОБИЛЬ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Випуск новин за 13:00: Наслідки пожеж у Чорнобильській зоні. Протести в Німеччині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 квітня станом на 13:00 – директор Чорнобильського заповідника заявив, що вогонь знищив близько 5% місцевого природного комплексу. Деякі рослинні групи втрачені, серед тварин найбільше постраждали малі ссавці, птахи, рептилії та амфібії. На головних площах німецьких міст з'явилися сотні порожніх стільців із назвами ресторанів. Так спробували привернути увагу до кризи бізнесу.

      Також у випуску:

      Росія та Бразилія стали новими лідерами за швидкістю поширення COVID-19. Там за останню добу зареєстрували майже 6 тисяч нових випадків у кожній.

      У Запоріжжі – спалах коронавірусу у гуртожитку. COVID-19 виявили у 13 з 200 людей, які мешкають у одному будинку. Першою захворіла жінка-медпрацівник.

      Американські ЗМІ повідомили про смерть північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Натомість у КНДР переконують, що з ним – все гаразд.

      У Броварах, що під Києвом, невідомі підірвали банкомат. За словами очевидців, вибух пролунав приблизно о 5:00 і сильно пошкодив будівлю.

       

       

       

      Теги: Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Протести Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Вийдіть зі своє бульбашки: якими мають бути керівники під час кризи?
      сьогодні , 12:00 Вийдіть зі своє бульбашки: якими мають бути керівники під час кризи?
      Наталія Кривда
      Феномен першої леді Меланії Трамп: що варто знати про одну з найвпливовіших жінок світу
      сьогодні , 10:20 Феномен першої леді Меланії Трамп: що варто знати про одну з найвпливовіших жінок світу
      Юлія Михайлова