Випуск новин за 13:00: Наслідки пожеж у Чорнобильській зоні. Протести в Німеччині

У випуску новин за 26 квітня станом на 13:00 – директор Чорнобильського заповідника заявив, що вогонь знищив близько 5% місцевого природного комплексу. Деякі рослинні групи втрачені, серед тварин найбільше постраждали малі ссавці, птахи, рептилії та амфібії. На головних площах німецьких міст з'явилися сотні порожніх стільців із назвами ресторанів. Так спробували привернути увагу до кризи бізнесу.

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