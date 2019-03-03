Выпуск новостей за 13:00: Потепление в Украине. Протест московских попов.

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 13:00 – в Украину идет потепление, синоптики прогнозируют, что температура воздуха в среднем по всей стране поднимется до отметки +8 градусов. На Ровненщине московские попы позвали на помощь парней, чтобы помешать приходу в селе Новая Мощаница перейти к ПЦУ.

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