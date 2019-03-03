Випуск новин за 13:00: Потепління в Україні. Протест московських попів.

У випуску новин за 3 березня станом на 13:00 – до України йде потепління, синоптики прогнозують, що температура повітря в середньому по всій країні підніметься до позначки +8 градусів. На Рівненщині московські попи покликали на допомогу молодиків, аби завадити парафії у селі Нова Мощаниця перейти до ПЦУ.

Також у випуску: П'ять років тому у криму вбили першого кримського татарина, вбивць активіста досі не знайшли. Естонці обирають парламент, який складається зі сто одного депутата, проросійській партії "Центр" на чолі з прем’єром Юрієм Ратасом пророкують найбільше голосів. У Львові з третьої спроби повалили стелу Монумент слави.