Выпуск новостей за 13:00: Потери на фронте. Митинг активистов Нацкорпуса
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 13:00 – на фронте от пули вражеского снайпера погиб военный медик. Активисты Нацкорпуса уже третью неделю подряд пришли на Майдан Независимости. Они требуют провести расследование о хищении в оборонной сфере.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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