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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 13:00: Потери на фронте. Митинг активистов Нацкорпуса

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 13:00 – на фронте от пули вражеского снайпера погиб военный медик. Активисты Нацкорпуса уже третью неделю подряд пришли на Майдан Независимости. Они требуют провести расследование о хищении в оборонной сфере.

      Также в выпуске:

      В ЕС требуют от России немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба.

      Чрезвычайники объявили в стране штормовое предупреждение.

      В Киеве произошло масштабное ДТП.

      blog_ava
      В марте Украину накроют мощные магнитные бури
      сегодня
      10170
      Теги: Война на Донбассе Война Национальный корпус Потери Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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