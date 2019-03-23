Выпуск новостей за 13:00: Потери на фронте. Митинг активистов Нацкорпуса

В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 13:00 – на фронте от пули вражеского снайпера погиб военный медик. Активисты Нацкорпуса уже третью неделю подряд пришли на Майдан Независимости. Они требуют провести расследование о хищении в оборонной сфере.

Также в выпуске: В ЕС требуют от России немедленно освободить украинского политзаключенного Павла Гриба. Чрезвычайники объявили в стране штормовое предупреждение. В Киеве произошло масштабное ДТП.