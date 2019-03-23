Випуск новин за 13:00: Втрати на фронті. Мітинг активістів Нацкорпусу
У випуску новин за 23 березня станом 13:00 – на фронті від кулі ворожого снайпера загинув військовий медик. Активісти Нацкорпусу вже третій тиждень поспіль прийшли на Майдан Незалежності. Вони вимагають провести розслідування щодо розкрадання в оборонній сфері.
Також у випуску:
У ЄС вимагають Росію негайно звільнити українського політв'язня Павла Гриба.
Надзвичайники оголосили у країні штормове попередження.
У Києві трапилася масштабна ДТП.
Джерело: 24 канал
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